Северный флот с 2021 года приравняют к военному округу
Северный флот ВМФ России будет приравнен к военному округу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, Северный флот станет «межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации».
Кроме того, оперативно-стратегическое объединение будет выполнять задачи военного округа, отмечают Известия.
Указ президента был принят в рамках осуществления мер защиты целостности и неприкосновенности территории РФ. Документ вступит в действие 1 января 2021 года.
Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ о составе Государственного совета РФ, сообщает Ura.ru.
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