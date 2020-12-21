Северный флот с 2021 года приравняют к военному округу

Северный флот ВМФ России будет приравнен к военному округу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, Северный флот станет «межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, оперативно-стратегическое объединение будет выполнять задачи военного округа, отмечают Известия.

Указ президента был принят в рамках осуществления мер защиты целостности и неприкосновенности территории РФ. Документ вступит в действие 1 января 2021 года.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ о составе Государственного совета РФ, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:Северный ФлотУказыВладимир Путин
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