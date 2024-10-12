Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота

Глава Минобороны Андрей Белоусов осмотрел объекты инфраструктуры Северного флота. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

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«Министр обороны... проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область», — отметили в министерстве.

В частности, Белоусов осмотрел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Министр проинспектировал отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами и проживания личного состава.

Кроме того, глава Минобороны осмотрел объекты военной и социальной инфраструктуры 61 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ФлотМинобороны

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