Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота
Глава Минобороны Андрей Белоусов осмотрел объекты инфраструктуры Северного флота. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
«Министр обороны... проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область», — отметили в министерстве.
В частности, Белоусов осмотрел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Министр проинспектировал отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами и проживания личного состава.
Кроме того, глава Минобороны осмотрел объекты военной и социальной инфраструктуры 61 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru