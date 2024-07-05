Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

Министр обороны Андрей Белоусов отменил сроки носки военной формы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров

Соответствующее заявление Евкурова в своем Telegram-канале опубликовал телеканал «Звезда».

Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»

Теперь бойцам сразу выдают новый комплект обмундирования, как только старая форма становится непригодной.

Замминистр подчеркнул, что ранее в пунктах постоянной дислокации были установлены определенные сроки носки военной формы в соответствии с нормативами, однако в зоне специальной военной операции эти сроки теперь отменены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры