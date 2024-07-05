Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО
Министр обороны Андрей Белоусов отменил сроки носки военной формы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров
Соответствующее заявление Евкурова в своем Telegram-канале опубликовал телеканал «Звезда».
Теперь бойцам сразу выдают новый комплект обмундирования, как только старая форма становится непригодной.
Замминистр подчеркнул, что ранее в пунктах постоянной дислокации были установлены определенные сроки носки военной формы в соответствии с нормативами, однако в зоне специальной военной операции эти сроки теперь отменены, передает «Радиоточка НСН».
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