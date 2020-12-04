Балтийский флот получил первую партию вакцины от коронавируса
Самолёт военно-транспортной авиации Балтийского флота доставил в Калининград первую партию вакцины от COVID-19. Об этом журналистам рассказал руководитель отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
По словам Мартова, всего для вакцинации военных медиков и личного состава Балтийский флот получит около 3 тысяч комплектов препарата.
Глава отдела информобеспечения отметил, что в данный момент вакцинацию проходят военные и гражданские сотрудники калининградского военного госпиталя, работающего с COVID-пациентами. Позже вакцину получат командование Балтфлота, экипажи готовящихся к дальнему плаванию кораблей, военнослужащие на боевом дежурстве.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в конце ноября объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса среди личного состава вооруженных сил. Планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, около 80 тысяч человек получат прививку до конца этого года, отмечают argumenti.ru.
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