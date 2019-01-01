Американский крейсер грубо подрезал «Адмирала Виноградова»
Крейсер ВМС США Chancellorsville резко пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Морской инцидент произошёл рано утром в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Отмечается, что корабли двигались параллельными курсами, однако внезапно крейсер Chancellorsville изменил направление хода и пересек курс российского корабля всего в 50 метрах от судна, сообщает RT.
В результате российский экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование, передает Ura.ru. Командованию Chancellorsville был заявлен протест.
Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН заявил о необходимости двусторонних консультаций с Украиной по делу арестованных в Керчи украинских военных моряков.
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