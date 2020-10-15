Американские военные получат гиперзвуковое оружие к 2023 году

Сухопутные силы США в течение трёх лет будут вооружены гиперзвуковым оружием. Об этом заявил министр обороны Америки Марк Эспер на встрече Ассоциации армии США. Видеозапись выступления министра опубликована на официальном сайте Пентагона.

В своём заявлении Эспер рассказал об испытании в марте гиперзвукового блока Glide Body. Министр отметил, что проверка была успешной, и сухопутные войска страны получат новое оружие уже к 2023 году.

Кроме того, Марк Экспер оценил гиперзвуковое оружие как один из приоритетов США в вопросе вооружения.

Ранее издание The Drive сообщило о характеристиках новой американской гиперзвуковой ракеты. По информации издания, за 10-12 минут ракета сможет достичь цели на расстоянии 1600 километров.

