В Совфеде не исключили разрыв дипотношений Украины и России

Сенатор Олег Морозов пояснил НСН, для чего реально понадобился Петру Порошенко разрыв договора с Россией о дружбе и сотрудничестве.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложение расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. При этом законопроект определен украинским лидером как неотложный.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, обсуждая с НСН, предложение Порошенко, назвал этот документ «прологом к разрыву дипотношений с Москвой».

«Сейчас Украина делает все, что обострить конфликт до предела, придать ему даже вооруженные формы, как это произошло возле Керченского пролива, и денонсировать, разорвать максимальное количество документов, которые нас связывают. Это пролог к разрыву дипломатических отношений. Хотя это не российский выбор. Порошенко проступает в рамках юридической процедуры, предупреждая Москву заранее о денонсации договора. Но политический смыл другой. Когда отсутствует политический документ, появляется возможность произвольно толковать любые конфликты, поскольку не на что опереться. Разрывается и множество других норм, связанных с эти договором», - обрисовал для НСН суть этого законопроекта российский сенатор.

Исследователи социологической группы «Рейтинг» опубликовали результаты опроса, согласно которому более половины украинцев (52%) заявили, что они «холодно» и «очень холодно» относятся к России. «Очень теплые чувства» к Москве испытывают только 2% украинцев, а «теплые» — 18% украинцев.

Также из опроса видно, что к Польше «тепло» относятся 50% опрошенных, к Евросоюзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступил с предложением разрешить проведение богослужений в Софийском соборе в Киеве Украинской православной церкви Киевского патриархата, в случае получения ею автокефалии. В эфире НСН протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин назвал это предложение «фанарско-прошательской автокефалией».