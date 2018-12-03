Политолог: Трамп может лично отомстить Порошенко

Дональд Трамп вполне возможно захочет вскоре отомстить лично президенту Украины Петру Порошенко, который попортил нынешнему президенту США немало крови. Об этом на пресс-конференции НСН завил член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Лично Порошенко наделал много гадостей Трампу в период избирательной компании в США. Например, Манофорт, который сейчас сидит в тюрьме с огромными выходами против главы Белого Дома. Между прочим, это человек, которого Трамп выбрал в качестве руководителя своей избирательной кампании. Ситуация с Керченским проливом тоже не очень понравилась Трампу, потому что это вынудило отменить встречу с Путиным на саммите G20. Не исключено, что в какой-то критический момент, когда Порошенко будет просить у американцев переутверждения на второй срок - массово фальсифицировать выборы, либо отменить их – Трамп может упереться и не согласиться с этим планом», - отметил политолог.
Ранее на пресс-конференции НСН Сергей Марков объяснил, почему президент США самоустраняется от украинской проблематики.