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Политика

Политолог: Трамп может лично отомстить Порошенко

3 Декабря 2018 в 13:07
Политолог: Трамп может лично отомстить Порошенко
Глава Института политических исследований заявил в пресс-центре НСН, что Трамп может положить конец президентству Порошенко.

Дональд Трамп вполне возможно захочет вскоре отомстить лично президенту Украины Петру Порошенко, который попортил нынешнему президенту США немало крови. Об этом  на пресс-конференции НСН завил член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Лично Порошенко наделал много гадостей Трампу в период избирательной компании в США. Например, Манофорт, который сейчас сидит в тюрьме с огромными выходами против главы Белого Дома. Между прочим, это человек, которого Трамп выбрал в качестве руководителя своей избирательной кампании. Ситуация с Керченским проливом тоже не очень понравилась Трампу, потому что это вынудило отменить встречу с Путиным на саммите G20. Не исключено, что в какой-то критический момент, когда Порошенко будет просить у американцев переутверждения на второй срок - массово фальсифицировать выборы, либо отменить их – Трамп может упереться и не согласиться с этим планом», - отметил политолог.

Ранее на пресс-конференции НСН Сергей Марков объяснил, почему президент США самоустраняется от украинской проблематики.

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