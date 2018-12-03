«Фанарско-прошательская автокефалия». Протоиерей о передаче Софийского собора

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что заявление спикера Верховной Рады Украины носит предвыборно-агитационный характер.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступил с предложением разрешить проведение богослужений в Софийском соборе в Киеве Украинской православной церкви Киевского патриархата, в случае получения ею автокефалии. По его словам, этот жест станет «актом восстановления исторической справедливости». Отметим, что по закону собор запрещено передавать религиозным организациям.

В эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что предложение Андрея Парубия носит исключительно политический и псевдосимволический характер.

«На самом деле Софийский собор будет осквернен, если в нем будут служить раскольники, даже как бы легализованные, как я считаю, уже бывшим Константинопольским патриархатом. В общем одна неправда накладывается на другую неправду», — заявил протоиерей.

По его словам, ранее Украинская православная церковь Московского патриархата предпринимала попытки добиться права проведения богослужений в Софийском соборе, однако в просьбе было категорически отказано.

«Очевидно, держали его до более удобного момента. Вот сейчас, ради того, чтобы в очередной раз странным образом прогнуться перед Фанаром (исторический район Константинополя, где расположена резиденция Константинопольского Патриарха — прим. НСН) и продавить любой ценой план так называемой фанарско-прошательской автокефалии, они пытаются пообещать этой автокефалии Софийский собор», — рассказал Всеволод Чаплин.

По словам протоиерея, это делается для того, чтобы привлечь общественное мнение на сторону действующего украинского правительства, а также подтянуть к проекту как можно больше архиереев, священников.

«Для того чтобы они думали, что будет некая особая церковь с историческим центром в этом храме. В общем, все это, конечно, часть политики, попытка поиграть святынями и чувствами верующих людей, ради того, чтобы любой ценой до начала предвыборной кампании поставить какие-то маркеры вокруг этого проекта, говорить о том, что он успешен, что он объединит большое количество людей. Пока, на самом деле получается не так. Большинство, практически все канонические епископы Украинской православной церкви, представители епархий, люди, знающие настроения верующих, отказываются включаться в этот проект. В этой связи начинают использоваться вот такие псевдосимволические действия. Только так можно воспринять это заявление», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Так, 5 декабря в СБУ обязан явиться архимандрит Илларион, а также еще 20 священников Ровенской епархии. Отметим, что священников приглашают в СБУ на «беседы» уже не впервые. Отмечается, что они будут допрошены в качестве свидетелей, однако не разъясняется, по какому делу.