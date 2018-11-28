Украинский политолог: Выборам быть! Порошенко имеет шансы обойти Зеленского

Петр Порошенко ФОТО: flickr

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что у Петра Порошенко как раз сейчас появляется больше шансов выйти во второй тур выборов президента.

Верховная рада утвердила проведение выборов на Украине 31 марта 2019 UJLF. Соответствующее постановление подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Ранее на сегодняшнем заседании «за» эту дату проголосовали 298 парламентариев.

По закону страны постановления не требуют утверждения президентом Украины Петром Порошенко для введения в действие. Документ вступает в силу со дня подписания спикером.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН заверил, что никто и ни при каких обстоятельствах не отменит выборы. И тем более, это не в интересах ныне действующего главы государства.

«Выборы состоятся, отменить их невозможно, их ждут и граждане Украины, и весь политический класс. Де-факто выборы начались уже давно, вложены ресурсы, средства, энергия политических партий. К слову, если бы не выборы, то первоначальная редакция указа о военном положении была бы введена. Тот факт, что тот вариант мог обернуться отменой выборов, заставил искать компромисс», - считает украинский политолог.

Российские и международные эксперты, в том числе и опрошенные НСН, высказывали предположения, что указ о введении военного положения в стране был нужен, чтобы Петр Порошенко, не поддерживаемый электоратом, смог сохранить свой пост.

Первоначально глава государства инициировал военное положение на 60 дней, что ставило под вопрос проведение выборов и вызвало резко негативную реакцию в стране.

Но Вадим Карасев уверил, что как раз сейчас именно Порошенко нужны выборы 31 марта.

«У нынешнего президента как раз именно сейчас появляется шанс на достойное участие в выборной кампании. Не говорю – победы, говорю -достойное участие. Сейчас шансов у него на выход во второй тур вместе с Юлией Тимошенко больше. В условиях реальных угроз популярность любимых артистов, представителей шоу-бизнеса вроде Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука стремительно падает. Все эти фигуры уходят на второй план, давая бонусы Порошенко как главнокомандующему. В связи с этим вопрос: зачем нынешнему главе государства вообще отказываться от выборов. Роль Запада отмечу, который против и переноса, и отмены выборов. Они – состоятся», - уверил НСН Вадим Карасев.

Сегодня президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной в преддверии президентских выборов на Украине.

«У действующего президента есть шансы не пройти даже во второй тур, его рейтинг находится где-то на пятой строчке, поэтому нужно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов, в первую очередь из оппозиции», - заявил глава государства.