«Падение этикета!». В Дипакадемии возмутились некорректному поведению Эстонии

Заведующий кафедрой Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что эстонские дипломаты не имеют никакого отношения к конфликту в Керченском проливе.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе. Дипведомство прибалтийского государства также призывает освободить задержанные украинские корабли и их экипажи.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН задал резонный вопрос, какое отношение Эстония имеет к конфликту между Россией и Украиной.

«Где Эстония, а где Керченский пролив?! Таллин всего лишь отрабатывает вложенные в страну инвестиции. Подобную позицию, к слову, занимает Польша. В дипломатической практике выглядит такой вызов не очень корректно. Страна имеет право заявлять свою позицию, но нынешнее поведение некорректно. К тому же Украина не является членом НАТО, под каким соусом задавать вопросы-то? Падение дипломатического этикета в западных странах – это отдельная тема», - неприятно удивился российский дипломат.

Отреагировали на вызов российского посла МИД Эстонии и в российском дипведомстве.

Как написала официальный представитель Мария Захарова, «видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании».

Мария Захарова предложила также Эстонии пойти дальше и для повышения собственной популярности и узнаваемости вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже. Посла Сирии - в связи с бомбежками международной коалиции во главе с Вашингтоном и применением хлора на территории республики.

Официальный представитель МИД России предложила «беспроигрышный» вариант — вызов помощника президента США Дональда Трампа Иванки Трамп в связи с тем, что она использовала официальную почту в личных целях.

В свою очередь преподаватель Дипакадемии МИД Иван Сурма посетовал на все более стремящийся вниз уровень западной дипломатии.

«Были прецеденты в истории, например, в Греции, когда военная хунта приходила к власти. Но в данном случае это выходит за рамки дипломатических норм. Радикальная позиция эстонского МИДа вызывает недоумение. Возможны подобные варианты, если речь идет об исключительных случаях, например, при госпереворотах. А у нас идет речь о взаимоотношениях двух стран, к которым Эстония не имеет никакого отношения, кроме того, что Таллин отрабатывает заказ со стороны Запада», - обозначил для НСН позицию прибалтийского государства в этой ситуации заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности.

Напомним, три корабля ВМСУ нарушили в ночь на понедельник, 26 ноября, российскую границу в Керченском проливе. Когда моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование, пограничники применили оружие и задержали украинские суда.