Удар по Авакову. Экс-депутат Рады вскрыл подоплёку отставки Луценко

ФОТО: Юрий Луценко/argumentua.com

Бывший депутат украинского парламента в эфире НСН объяснил публичное заявление об отставки с должности генерального прокурора Украины.

Юрий Луценко объявил об отставке с должности генерального прокурора Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве сотрудницы Херсонского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Накануне с требованием отставки Луценко выступили украинские правозащитники. Участники украинской неполитической правозащитной организации Коалиция в защиту гражданского общества заявили, что Луценко и глава МВД страны Арсен Аваков «саботировали реформу правоохранительных органов».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что публичное заявление генпрокурора стало элементом кадровой игры Порошенко.

«Екатерина Ганзюк для всех украинцев менее известна, чем например Бузина, которую убили и заказчики так и не наказаны. Но вдруг пошла такая активизация. Это команда. И общественники, которые, как правило, не имеют своей точки зрения, а выполняют заказ из-за океана, вдруг заявляют, что должны уйти в отставку генеральный прокурор Луценко и министр Аваков. Вот здесь Порошенко решил сыграть свою игру: пожертвовать кумом. Договорились с ним, он [Луценко] заявляет о том, что подает в отставку. В данной ситуации Авакову тоже нужно подавать в отставку. Ведь многие преступления против активистов не раскрыты. Но Аваков не хочет в отставку, потому что с должности министра ему уходить некуда. У него ситуация как у Порошенко. Как только останется без должности и тот и другой — у них будут большие проблемы», — заявил эксперт.

По словам экс-депутат Рады, вопрос расследования убийства Екатерины Ганзюк стал актуальным не сегодня. Однако с точки зрения общественного контроля ранее реально никто не вмешивался в расследование.

«Ветер дует с Атлантики, с посольства Соединенных Штатов. Вдруг в воскресенье посольства США, Великобритании, Канады и других стран, дружно заявили о необходимости найти заказчиков. Сразу же активизировались спящие блогеры. Активизировались те, кого мы называем агентами влияния, грантоеды. В воскресенье, в понедельник в 15 городах Украины прошли митинги», — рассказал собеседник НСН.

Владимир Олейник уверен, что сегодняшнее поведение украинской власти - это вынужденная реакция на действия Запада, который задумал добиться отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Я думаю, сейчас парламент будет обязательно расследовать, требовать отставки Авакова, если он сам не уйдёт. Таким образом, будут выбивать одного из достаточно сильных игроков, который был определенным противовесом Порошенко, Тимошенко и так далее. Но американцы хотят немного расшевелить ситуацию. Провести такую публичную порку. Реально это говорит о фиаско. Система реформирована до такого уровня, что, по сути, мы имеем уличное правосудие. Совершаются самосуды, беспредел, государство как таковое отсутствует, есть территория, потому что не действует принцип верховенства права», — заключил Олейник.

Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк стало известно 4 ноября. Летом неизвестный облил сотрудницу Херсонского горсовета концентрированной серной кислотой. Ее с ожогами доставили в больницу, а полиция завела уголовное дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью», которое после переквалифицировали в «Покушение на убийство».