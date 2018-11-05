Клинцевич посоветовал «быдло-Мосийчуку» учить историю

РИА Новости

Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН оценил планы Мосийчука «захватить Москву как в 1612 году» и посоветовал украинскому депутату «учить историю».

Россия разбудила на Украине «нацию воинов», поэтому «современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию». С таким заявление выступил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Он добавил, что в 1612 году Москву освобождали не от поляков, а от украинцев, которые составляли две трети польского войска.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посоветовал Мосийчуку «перечитать историю».

«Глупость комментировать очень сложно, Вообще сложно серьезно относиться к Мосийсуку, который по случайности в силу своего криминального менталитета просто вырос на крови в некоего общественно-политического деятеля. Он пытается эпатировать при помощи таких заявлений. Я уже одному из таких заявителей говорил: если вы хотите что-то услышать и увидеть, объявите войну России. А пареньку надо подучить историю. В советских учебниках было много правильных и справедливых вещей показано и рассказано», - заявил собеседник агентства.

Сенатор отметил, что сегодня политику на Украине диктуют «10 тысяч безумцев с криминальным прошлым и криминальной психологией». Они пытаются «реализоваться и заработать деньги на национализме и фашизме», потому что подобный тренд сегодня востребован.

По мнению Клинцевича, война России с Украиной – это самая страшная вещь, которую только может себе представить человек, рожденный и выросший в Советском Союзе»

«Я всегда к украинцам относился как к воинам. Это были великолепные и офицеры, и солдаты, с которыми мне не один год пришлось провести на войне. Мы в Афгане защищали нашу общую страну, и минимум на 10 лет отодвинули развал великого Советского Союза и наркотрафик, который сегодня захлестнул Украину. Конечно, я не думаю, что мы будем с украинцами когда-то воевать. А быдло это, которое делает подобные заявления, которое провоцирует подобными вещами, скоро поставят на место! В ближайшее время на Украине все это будет зачищено демократическим путем. Поверьте, 99% всех этих острых на язык бойцов переобуются молниеносно, лишь бы нахаляву получить какую-то копеечку», - заключил сенатор.

Ранее Клинцевич стал участником потасовки в прямом эфире, которой закончилась дискуссия о Донбассе между ним и украинским политологом Александром Охрименко. Политолог обвинил Россию в военном присутствии в Донбассе, в ответ на это сенатор заявил, что Киев может объявить Москве войну, и тогда действительно увидит российские войска. После того, как его оппонент несколько раз его перебил, Клинцевич подошёл к нему и дважды дёрнул за бороду, предупредив, что может и «печень прощупать». После в эфире НСН Клинцевич признался, что переживает из-за своей несдержанности.