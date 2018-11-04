Украина объявила Меркель виновной в потере Крыма. Берлин не согласен!

РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, объяснил, что Украина при любом раскладе потеряла бы Крым. И дело тут не в Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Украина потеряла Крыма, а в Донбассе началась война. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь. По словам украинского парламентария, немецкий канцлер напрасно выступила против предоставления Киеву «Плану действий по членству в НАТО». Чижмарь уверен, что, если бы Украина получила его в 2008 году, судьба страны сложилась бы иначе.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН согласился с выводами Чижмаря лишь отчасти.

«Теоретически он прав в том, что все было бы по-другому. Но выводы, которые делает этот украинский депутат, неправильные. В 2008 году на натовском саммите, где американцы пытались протолкнуть членство Украины и Грузии в НАТО, Меркель лично уговорила французского президента Саркози затормозить этот процесс. Если бы тогда была сделана конкретная попытка со стороны Запада принять Украину в НАТО, то референдум в Крыму и конфликт в Донбассе произошли бы на 5-6 лет раньше». – заявил собеседник агентства.

Рар напомнил, что после этого саммита в Грузии разразилась война, потому что занимавший тогда президентский пост Михаил Саакашвили решил насильно подчинить Южную Осетию и Абхазию, чтобы войти в НАТО.

«Ему аргументировали отказ тем, что Грузия – разделенная страна и не может стать членом Альянса из-за территориальных проблем. Саакашвили попытался силой эти страны вернуть. Мы знаем, чем это закончилось. Если бы Меркель тогда повела себя по-другому, мы имели все шансы получить параллельно с Грузией войну на Украине. Ситуация получила бы более опасное военное развитие», – уверен политолог.

Рар считает, что российское руководство «никогда и ни при каком раскладе» не допустило бы потери военного плацдарма в Севастополе.

«Конечно, руководство России никогда бы не допустило потери Крыма и военной базы в Севастополе. Ни бывший тогда президентом Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин, занимавший пост премьера, не допустили бы ситуации, когда российский флот из Крыма попросили бы уйти немедленно и ввели бы туда натовские корабли. Мы бы оказались на грани очень опасной ситуации, а может даже войны», - заключил Александр Рар.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Власти полуострова отказались подчиняться «майданным политикам» и проведи в Крыму референдум, в ходе которого больше 90% крымчан высказались за воссоединение с Россией.