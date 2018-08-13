Сенатор: «Механика Погодина» Украина умышленно держит в заложниках

В эфире НСН Олег Морозов рассказал о мотивах украинской стороны, задержавшей российское судно в Херсоне, несмотря на наличие разрешительных документов.

Капитан задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» Михаил Замятин сообщил, что администрация порта в Херсоне ранее выдала ему разрешение на вход. Документ был получен от украинской компании «Интерфлот-Херсон», передает ТАСС. Также капитан судна сообщил, что все необходимые службы Украины за трое суток были уведомлены о намерении судна войти в порт

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Украина дейстствует вне правовой плоскости и использует задержание «Механика Погодина» как очередной способ «уколоть» Россию (слушайте аудио).

«Это, если хотите, продолжение гибридной войны против России. Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет. Поэтому систематически наносятся такие “уколы”, очевидно недружественные действия, которые призваны показать недружественное отношение Украины к России. Вижу за этим только это», - заявил сенатор.

Напомним, российское судно было задержано 10 августа. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что у Службы безопасности Украины нет претензий к экипажу судна «Механик Погодин». Суд по вопросу ареста судна намечен на 13 августа, передает RT.