Роль жертвы или война «на камеру». Эксперт рассказал о предвыборной тактике Порошенко

Профессор Академии военных наук рассказал НСН о попытках Украины не отпускать от себя внимание мировых СМИ.

Рада разрешила украинским пограничникам стрелять без предупреждения, за принятие документа высказались 244 депутата. Как сообщает ТАСС, законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны был принят Верховной радой в четверг. «Это расширит контролируемую территорию на море на 12 морских миль и предупредит случаи нарушения государственной границы», - говорится в пояснительной записке к документу. Пограничникам при этом даются полномочия осуществлять любые действия в прибрежной зоне для сдерживания агрессии против их военнослужащих.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН исключил вариант военного столкновения Украины с Россией.

«Я полагаю, в настоящее время у Украины нет достаточного запаса мощности, чтобы полноценно готовиться к войне и военным действиям с Россией, но те проводимые провокации имеют определенные цели. Основная цель – активизироваться на юго-восточном направлении. Они хотят показать мировому сообществу, что находятся в состоянии жертвы, которая пытается сама себя защищать. Это так называемые акции «на камеру». Они пытаются удержать внимание к себе СМИ. Они понимают, что война с Россией закончится через три дня и не в пользу Украины. Чтобы вести войну, мало иметь хорошего духа и запала. Надо иметь достаточно хорошую экономику и ту спину, которая тебя поддерживает. США поддерживают Украину, но не думаю, что настолько, чтобы воевать с Россией. Так что все их действия – это показуха», - заметил эксперт.

Собеседник НСН выразил мнение, что провокации Украины продлятся до президентских выборов.

«Я думаю, такие провокации будут происходить до выборов президента в 2019 году, другим способом выиграть и даже сфальсифицировать выборы будет невозможно. А идея, что есть враг и есть защитник от врага в лице президента – это единственный сценарий Порошенко. При том, что такого низкого рейтинга, как у Порошенко, не было даже у Януковича. Прискорбно, но скорее всего, помимо имитации военных действий будут реальные военные действия с реальными обстрелами в направлении Донбасса. Это единственное направление, где себя могут проявить украинские силы. Но и в этом направлении, я полагаю, это не принесет должных очков Порошенко. Он должен понимать одну простую вещь – если он хочет быть принят в мировом сообществе, он должен делать гораздо больше шагов, чем просто развивать градус русофобии», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко заявил о переброске дополнительных сил к границе с Россией. Об этом президент Украины написал в своём Twitter. По словам украинского лидера, данный шаг обусловлен усилением оборонных возможностей государства.