Порошенко пугает полномасштабной войной с Россией. В РФ не согласны

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Президент Украины призвал не думать, что угроза военного конфликта с РФ – это игрушка.

Президент Украины Пётр Порошенко разглядел угрозу полномасштабной войны с Россией. По его словам, именно это стало причиной поддержки решения о введении военного положения в десяти регионах страны. Украинский президент также рассказал об увеличении числа российской военной технике на границе между государствами.

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», - цитирует слова Порошенко его сайт.

Однако ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что Россия не собирается воевать с Украиной.

«Люди, которые представляют вооруженные силы Украины, такие же, как мы - русские люди, с таким же менталитетом. Мы хотим с Украиной жить в мирном, дружественном состоянии. Сегодня Украина находится на внешнем управлении. За счёт того, что происходит со стороны руководства, они пытаются терроризировать Россию, а Россия лучше потерпит. Терпит от своего родного брата, немножко заболевшего. Россия не собирается воевать с Украиной. В этом нет никакой необходимости», - отметил сенатор.

Но на Украине нашли свой путь ухода от военного столкновения с Россией. Как предположил ранее в эфире, угроза минует, если Порошенко отстранить от власти.

«Этого урода (эксперт имеет в виду Петра Порошенко – примечание НСН) надо выгонять, чтобы войны не было, потому что миллиона два погибнет, потом кому отвечать?» - убеждён политолог.

В свою очередь, профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН выразил уверенность, что за попыткой развязать вооружённое столкновение между РФ и Украиной стоит Вашингтон.

«Агрессивная политика, которая проводится, исходит от Пентагона и Белого дома. “Ястребы” сейчас преобладают в США, и такая ястребиная политика, пожалуй, приведёт к одному: что США будут любыми средствами подталкивать Россию к полномасштабной войне. Что будет плохо для всех, включая и большую европейскую сторону», - считает Судаков.

Напомним, 26 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили границу с РФ. После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение ввести в стране военное положение. Идею поддержал президент Незалежной Пётр Порошенко. 26 ноября инициативу одобрили и в Верховной раде. Режим должен начать действовать в десяти регионах Украины 28 ноября в течение 30 дней.