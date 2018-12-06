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Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией

6 Декабря 2018 в 16:17
Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией

Петр Порошенко заявил о переброске дополнительных сил к границе с Россией. Как отмечает телеканал «360», об этом президент Украины написал в своём Twitter. По словам украинского лидера, этот шаг обусловлен усилением оборонных возможностей государства. Порошенко добавил, что подразделения будут группироваться на наиболее опасных направлениях по линии границы.

Напомним, Петр Порошенко ввел на территории некоторых украинских областей военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в закрытую акваторию территориального моря России. Все суда, на борту которых находилось 24 моряка, были задержаны, напоминает «Свободная пресса».

Ранее президент Украины заявил, что «открытая вооруженная наземная агрессия» - это единственное, что может помешать президентским выборам на Украине состояться 31 марта 2019 года. Петр Порошенко отметил, что он со своей стороны, как президент, гарантирует, что выборы пройдут именно в этот день.

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