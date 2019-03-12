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Политологи в эфире НСН обсуждают побег Порошенко с митинга в Житомире и рассуждают, куда отправится президент Украины в случае поражения на выборах.

Интернет бурно отреагировал на поведение президента Украины Петра Порошенко на предвыборном агитационном митинге в Житомире.В то время, когда глава государства и кандидат на второй срок выступал на сцене перед потенциальными избирателями, несколько десятков представителей партии «Национальный корпус» начали выкрикивать слова «позор» и «пошел вон». Также радикалы принесли плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ президент страны обозвал митингующих «негодяями», а затем покинул мероприятие.

Комментируя фото с уходящим Порошенко, украинский предприниматель и экс-депутат Александр Онищенко отметил, что увиденное напоминает ему, «как он [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили по крышам гонял».

Порошенко сбежал, и даже раньше, чем ожидали. Вторую неделю украинские и российские политики и эксперты обсуждают возможный побег Порошенко в случае поражения на выборах.

Судьбу в этом случае пока еще действующему главе государства рисуют не радужную, ведь тот же лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский обещает посадить Порошенко в тюрьму в случае своей победы.Что называется «репетировать» свой побег Порошенко начал, видимо, в Житомире, когда увидел явную агрессию со стороны националистов. Однако вопрос о том, куда сбежит президент остаётся открытым.

Накануне депутат Верховной Рады Сергей Лещенко предположил, что сбежит политик либо в Испанию, где у него недвижимость имеется, либо в Молдавию, где живет его партнер по бизнесу, олигарх Владимир Плахотнюк.

В эфирезаявил, что вряд ли Порошенко выберет Молдавию.

«Выбор между Молдавией и Испанией, по-моему, очевиден. Конечно, лучше ехать в Испанию, это я и рекомендую господину Порошенко, это если с точки зрения условий для жизни. А также с учётом того, как к нему относятся [наши] местные жители. Я думаю, что здесь он будет принят без особого энтузиазма. Разве что местным олигархическим режимом, с которым он так успешно делает общий бизнес. Я думаю, что правящая партия, Демократическая партия и либерал-демократы будут рады видеть своего партнёра. Что касается местного населения, то вряд ли народ будет рад, если в стране осядет ещё один олигарх, тем более бедный. Что касается Украины, я сомневаюсь, что дойдёт до таких событий, что Порошенко придётся убегать из страны», — заявил Тулянцев.

А вот директорв эфирезаявил, что Испанию, равно, как в США, Порошенко никогда не выберет в качестве места для укрывательства от закона.

В Испании высок риск быть арестованным , а в Штатах слишком хорошо информированы о коррупционной деятельности Порошенко.

К тому же Погребинский не исключил, что нынешний президент может остаться в президентском кресле на второй срок.

«Хочется надеяться, что Порошенко все-таки не выиграет эти выборы. Но этот хор не основан на надежной информации. У него по-прежнему есть шансы переизбраться на второй срок. И опросы общественного мнения такого варианта не исключают», - резюмировал он.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. В предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте Юлия Тимошенко, Порошенко занимает третью позицию.