Побег Порошенко. Кто будет рад политику в Молдавии?

ФОТО: Пётр Порошенко // Официальный сайт президента Украины

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» рассказал НСН, как относятся к президенту Украины в республике.

Пётр Порошенко может бежать из Украины в случае проигрыша на выборах главы государства. Об этом заявил покинувший фракцию «Блок Петра Порошенко» депутат Верховной рады Сергей Лещенко. В его обращении, опубликованном в YouTube, называется два вероятных направления для отъезда нынешнего президента Украины — Испания и Молдавия.

Если кто и будет рад Петру Порошенко в республике, то это местные олигархи, находящиеся у власти, заметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Однако он усомнился в реалистичности сценария с побегом политика.

«Я читал этот материал, и ничего кроме смеха он не вызывает. Потому что выбор между Молдавией и Испанией, по-моему, очевиден. Конечно, лучше ехать в Испанию, это я и рекомендую господину Порошенко, это если с точки зрения условий для жизни. А также с учётом того, как к нему относятся [наши] местные жители. Я думаю, что здесь он будет принят без особого энтузиазма. Разве что местным олигархическим режимом, с которым он так успешно делает общий бизнес. Я думаю, что правящая партия, Демократическая партия и либерал-демократы будут рады видеть своего партнёра. Что касается местного населения, то вряд ли народ будет рад, если в стране осядет ещё один олигарх, тем более бедный. Что касается Украины, я сомневаюсь, что дойдёт до таких событий, что Порошенко придётся убегать из страны», — заявил Тулянцев.

Логично предположить, что в случае побега из страны после выборов на Петра Порошенко будет заведено уголовное дело — с обещанием засадить его в тюрьму уже выступала кандидат на президентское кресло Юлия Тимошенко. При таком развитии событий высока вероятность, что в Молдавии беглый бывший лидер Украины будет в безопасности, заметил собеседник НСН. Правда, до тех пор, пока это будет выгодно его партнёрам-олигархам.

«Пока он будет нужен нынешнему режиму, он будет в безопасности. Пока им будет что делить, как делить и что зарабатывать с нынешним олигархическим режимом. У них же одна идеология — деньги, других идеологических ориентиров нет. Как он станет не нужен или его будет на что разменять, я думаю, на честное и порядочное отношение рассчитывать не стоит, как минимум Порошенко», — заключил Тулянцев.

Добавим, Молдавию, как наиболее вероятное направление для побега Порошенко, также назвал в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Однако, по его мнению, пока исключать победу Порошенко на выборах тоже нельзя.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На сегодняшний день лидерство в рейтинге кандидатов сохраняет шоумен Владимир Зеленский — его готовы поддержать 24,7% тех, кто определился в намерением голосовать. На втором месте находится Юлия Тимошенко с 18,3%. Третья строчка остаётся за Петром Порошенко — 16,8%. При этом, согласно данным украинской социологической группы «Рейтинг», нынешний глава государства имеет очень высокий уровень недоверия со стороны населения — 69%.