Политолог: Порошенко может сбежать к «дружку-олигарху» в Молдавию

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Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН пояснил, почему ни в Испании, ни в США украинский президент не скроется.

Испанию и Молдавию в качестве «мест для отступлений» президента Петра Порошенко в случае поражения на выборах назвал экс-соратник главы государства Сергей Лещенко. Депутат Верховной Рады пояснил, что в Испании у Порошенко есть своя недвижимость, а в Молдавии практически всеми делами правит олигарх, друг и партнер Порошенко по бизнесу, Владимир Плахотнюк.

в эфирезаявил, что Испанию, равно, как в США, Порошенко никогда не выберет в качестве места для укрывательства от закона.

«Я думаю, что в Испанию не сбежит, хоть у него там все, как говорится, в шоколаде. Но Испания может его выдать, а Молдавия – менее вероятно, ведь там правит его дружок, олигарх, который фактически контролирует ситуацию в стране. Так что в Молдавии он будет в большей безопасности. Для США использованный субъект никакой ценности не представляет. И его в Штатах посадят на много лет в тюрьму, имея достаточный объем информации о коррупционной деятельности Порошенко. Америка – это последнее место, куда он захочет сбежать», - считает эксперт.К слову, портал Bihas.info провел расследование о масштабных хищениях в украинской армии. По данным журналистов, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица. Они продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. От «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн. Это, считает Погребинский, может пошатнуть позиции Порошенко на выборах, однако шансы на второй срок у действующего президента все-таки остаются.

«Все так дружно об этом заговорили, и это приятно. Хочется надеяться, что Порошенко все-таки не выиграет эти выборы. Но этот хор не основан на надежной информации. У Порошенко по-прежнему есть шансы переизбраться на второй срок. И опросы общественного мнения такого варианта не исключают», - резюмировал он.На этой неделе в издании Politico вышла статья политолога Адриана Каратницкого, в которой он объяснил, почему Запад и дальше будет поддерживать Порошенко. По мнению эксперта, других кандидатур для себя Вашингтон просто не нашел. Все кто есть, в случае победы разрушат налаженные Порошенко связи с ЕС и США, так как начнут нормальные отношения с Россией. А вот Порошенко – «лучший и единственный», который спасет Украину от возвращения под влияние Москвы. В этой связи не стоит рассчитывать, что Порошенко точно не переизберётся на второй срок. У него не самые высокие рейтинги, но шансы у него точно есть.

По данным центра социальных исследований «София», среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы и определились с кандидатом, щоумена Владимира Зеленского готовы поддержать более 20 % украинцев. Второе место занимает экс-премьер страны Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать голоса почти 14% жителей страны. На третьем месте — как раз расположился Петр Порошенко, которого планируют поддержать с 13,1%.