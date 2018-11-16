«Потерпим брата». Украина расписалась в неспособности противостоять РФ

Экс-глава СБУ рассказал, что грозит армии страны в случае военных действий с Россией.

Украине не сможет выстоять в случае войны с Россией, особенно если будут задействованы воздушные силы РФ. С таким заявлением выступил бывший глава СБУ Игорь Смешко. По его словам, сейчас Незалежная не может продемонстрировать успехов «ни в экономике, ни в развитии мощных вооружённых сил». Как подчеркнул Смешко, Украина только способна продержаться против группирований, которые воюют в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что в случае военного противостояния между двумя странами, войска РФ могли бы «за несколько дней» оккупировать Украину. Тогда председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН посчитал такие предположения циничными.

«Выступление господина Расмуссена начинается с союза “если”. Сначала России приписывают некие агрессивные намерения, а потом эти намерения начинают предъявлять, чтобы консолидировать ряды НАТО, добиваться увеличения военных расходов членов альянса, модернизировать военную инфраструктуру НАТО. Ничего нового тут нет. Но от этого данная позиция не становится менее циничной, подлой и безответственной. Блок может сохранять свою актуальность, только если будет транслировать мысль о некой мифической, но привычной для НАТО угрозе. В качестве такой угрозы избрана Россия. Но поскольку по сути ничего не происходит, эту тему нужно постоянно держать на плаву через распространение всякого рода гипотетических предположений», - подчеркнул сенатор.

В свою очередь,в эфире заявил , что РФ не планирует вести военные действия с Киевом.

«Россия не собирается воевать с Украиной. В этом нет никакой необходимости. Люди, которые представляют вооруженные силы Украины, такие же, как мы - русские люди, с таким же менталитетом. Мы хотим с Украиной жить в мирном, дружественном состоянии, но мы не согласны со многими процессами, которые происходят. Сегодня Украина находится на внешнем управлении. За счёт того, что происходит со стороны руководства, они пытаются терроризировать Россию, а Россия лучше потерпит. Терпит от своего родного брата, немножко, так сказать, заболевшего. Но жизнь подсказывает мне, что болезнь всегда проходит, и рано или поздно украинский народ разберется, кто друг и кто враг, а кто настоящий брат. И это наступит в ближайшее время, когда будут выборы», - заключил в эфире НСН Клинцевич.

Ранее американские СМИ предположили, что ВМФ России может пустить украинские корабли в Азовском море на дно и стереть военно-морскую базу за считанные минуты, если Киев решится на открытый конфликт. Как отмечают журналисты, это произойдёт, потому что у Незалежной есть только несколько сторожевых кораблей.