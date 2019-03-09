Беги, Петя, беги. Действительно ли Порошенко готов скрыться?

Эксперт подтвердил НСН, что президент Петр Порошенко готовится к побегу в случае проигрыша на выборах.





Сегодня в Киеве экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил о готовящемся побеге действующего президента изданию «Главред».





По мнению эксперта, Петр Порошенко, не желая отвечать за коррупцию в стране и в армии в частности, готовится к побегу. Лановой считает, что о подготовке к спешному отъезду из страны свидетельствует продажа активов Порошенко, в частности «Ленинской кузницы».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — считает эксперт.

Соперник Порошенко, участник президентской Владимир Зеленский уже намекнул Порошенко на тюрьму в случае своей победы на выборах. На своей странице в Facebook он обвинил киевские власти в намерении «забрать с собой всё украденное у народа и армии».

«Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — написал Зеленский.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в интервью НСН также высказал мнение, что Порошенко покинет Украину, если проиграет президентскую гонку. Политолог предложил Владимиру Зеленскому выполнить свое обещание и отправить Порошенко за решетку.

«Он сбежит из страны, и оттуда его будет тяжело достать, поэтому можно 5 лет посвятить этой идее посадить Порошенко. Янукович тоже хорошо в Москве живет. Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца. Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», - заявил политолог.

Согласно последним социологическим опросам, на Украине из числа кандидатов в президенты страны лидирует Владимир Зеленский (более 20% опрошенных), на втором месте Юлия Тимошенко (13,9% голосов), на третьем – Петр Порошенко ( 13,1% участников опросов).