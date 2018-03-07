Политолог: Украина искусственно создает проблемы с газом

Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в готовности украинцев платить завышенные цены за газ.

В Украине достаточно газа для завершения отопительного сезона. Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации. Уточняется, по состоянию на 7 марта объем газа в ПХГ составляет 9,23 миллиардов кубометров.

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил о вероятном росте цен на газ в стране.

«Газа у Украины, конечно, хватит. Другой вопрос, сколько теперь он будет стоить. Европа, услышав о ситуации с “Газпромом” и “Нафтогазом”, резко взвинтила цены, и теперь газ придется покупать намного дороже, чем раньше. Но готово ли население платить за такие выходки политического руководства, когда из соседнего государства делают врага? Складывается такое ощущение, что проблемы, которых не должно быть в принципе, создаются искусственно», - добавил он.

Ранее в эфире НСН Дудчак выступил с критикой «Нафтогаза», заявив, что компания решает свои проблемы за счет простых украинцев.