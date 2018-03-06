Эксперт: «Газпром» должен четко обозначить свою позицию, чтобы не пугать Германию

Директор Фонда энергетического развития заявил НСН, что в процедуре расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» необходимо избегать недопонимания со стороны ключевых потребителей российского газа в Европе.

Во вторник, 5 марта «Газпром» направил через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление в украинскую компанию «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. В правительстве Германии серьезно обеспокоились решением «Газпрома» разорвать соглашения с «Нафтогазом» и прекращением поставок газа из России на Украину.



В эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил необходимость более четкого обозначения позиции «Газпрома» для избегания недопонимания в Европе (слушайте аудио):

«Пока много не определенностей из тех заявлений, сделанных в пятницу. Да, мы начинаем процесс выхода из договора, начинаем это быстро, уведомляем об этом “Нафтогаз”, но каких-то деталей, нюансов, наши партнеры, видимо, пока не понимают. Здесь, наверное, “Газпрому” стоило бы более четко обозначить свою позицию, чтобы не было такого недопонимания, особенно со стороны наших ключевых потребителей в Европе», - заявил Пикин.

Ранее, 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд поставил точку в споре между украинской и российской газовыми компаниями. По решению суда «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.