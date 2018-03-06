Эксперт: «Газпром» должен четко обозначить свою позицию, чтобы не пугать Германию

Во вторник, 5 марта «Газпром» направил через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление в украинскую компанию «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. В правительстве Германии серьезно обеспокоились решением «Газпрома» разорвать соглашения с «Нафтогазом» и прекращением поставок газа из России на Украину.
В эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил необходимость более четкого обозначения позиции «Газпрома» для избегания недопонимания в Европе (слушайте аудио):
Ранее, 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд поставил точку в споре между украинской и российской газовыми компаниями. По решению суда «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.