Политолог: Свои проблемы «Нафтогаз» решает за счет простых украинцев

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Александр Дудчак рассказал НСН, что в сложившейся ситуации с разрывом контрактов виноват сам «Нафтогаз».

«Нафтогаз» намерен потребовать от «Газпрома» компенсацию за непоставки газа с 1 марта 2018 года, пишет «Газета.ру». Как заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, цена на газ от европейских поставщиков в этом месяце превысила цену российского продукта почти на 34%, и платить за это будет «Газпром», а не украинские граждане.

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что в этой ситуации виноват сам «Нафтогаз», и его претензии к российской компании остаются нелогичными. Разговоры о компенсациях, по мнению эксперта, так и останутся на уровне словесного обсуждения, которое направлено на внутреннюю аудиторию страны.

«Непонятно, почему так нервничает “Нафтогаз”. Они же гордятся тем, что с 2015 года не покупают газ у России вообще. Так что, это непонятные претензии в сторону “Газпрома”. Не покупали, так и не покупайте, как это было с 2015 года. И говорить о том, что они вынуждены покупать дорогой газ где-то — извините, это условия рынка, текущие цены. Сегодня они одни, а завтра другие. Они почему-то думали, что на этом рынке можно всегда покупать газ дешевле, хотя сложно найти период, когда они на этом что-то выигрывали. Долговременные договоры с Россией они предпочли нарушать, так что непонятно, почему они выставляют очередные претензии. Судебные тяжбы с “Газпромом” и так тянутся, просто поводы были иные. Сейчас они говорят, что рассчитывают на арест собственности компании, но это больше разговоры, направленные на публику в Украине», — заметил Дудчак.

Однако газовый конфликт вряд ли приведёт к народным волнениям, убеждён политолог. Власть уже нашла своеобразный способ сохранить тепло в домах — «прикрутить краники», именно с такой просьбой обратились к гражданам страны.

«Объёмы поставок большие, так что переплата, действительно, колоссальная. Но они уже попросили население поприкручивать по возможности газовые краники. Это интересное решение проблемы, хотя Украина добывает и собственный газ, ещё до Майдана нынешняя власть обещала запустить этот проект. Для населения это было бы действительно дешевле. Но я не думаю, что эта ситуация приведёт к каким-то волнениям. Оппозиционные силы в стране, конечно, могут это как-то использовать в давлении на власть, в подготовке к выборам. Но ничего серьёзного не будет, потому что народ терпит. Ему рассказывают о внешнем агрессоре, который так поступает. Риторика достаточно интересная, но естественно, что они не говорят людям о том, кто реально создал эти проблемы в отношениях с Россией, с “Газпромом», — заключил политолог.

Напомним, что 2 марта «Газпром» заявил о прекращении поставок и транзитов газа через Украину из-за несправедливого решения по Стокгольмскому арбитражу. Тогда президент Украины Пётр Порошенко обратился к гражданам с призывом уменьшить потребление газа, снизив температуру в домах на один-два градуса. Он лично присоединился к акции #прикрути, отметив, что это позволит разрушить сценарий России и предотвратить «очередную провокацию Кремля».