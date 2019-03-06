Мировые новости на завтрак: США решили подарить Украине новое оружие

США могут поставить Украине новое оружие
Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения, заявил верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Как пишет US News & World Report, рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на инциденты, подобные ситуации в Керченском проливе. Ранее США поставили в Украину противотанковый ракетный комплекс Javelin. Добавим, что генерал Скапаротти также призвал Соединенные Штаты не продавать Турции истребители F-35 в случае если Анкара примет поставки российских систем ПВО.
К расследованию против Трампа привлекли борца с оргпреступностью РФ
СМИ узнали о восстановлении ракетного полигона КНДР после саммита с США
Спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита лидеров США и КНДР, показали, что на северокорейском ракетном полигоне ведутся восстановительные работы, сообщает CNN. В частности, речь идет о восстановлении части стартовой площадки для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ, также известного как Тончхан-ни. Отмечается, что Пхеньян обещал полностью демонтировать этот объект на первом саммите главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне 2018 года. Напомним, что второй саммит Трампа и Ына, прошедший в конце февраля, завершился преждевременно и без совместного соглашения.
Появились новые фигуранты расследования об отмывании российских денег в Европе
В расследовании об отмывании российских денег через европейские банки появились новые фигуранты, пишет Bloomberg. Изначально доклад, подготовленный Международным проектом по расследованию коррупции и организованной преступности, касался датского банка Danske Bank и шведского Swedbank. На этой недели в список банков с подозрительными транзакциями добавились австрийский Raiffeisen Bank и несколько организаций в Нидерландах. Как отмечает Reuters, акции Raiffeisen Bank упали почти на 13% после публикации расследования. По данным агентство, крупнейшее падение акций банка за 11 месяцев ускорило заявление в австрийскую прокуратуру фондом Heritage Capital Уильяма Браудера.