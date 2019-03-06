Украина сообщила о «плане Б» на случай провала переговоров по газу с Москвой

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что у страны имеется запасной план на случай провала переговоров с Москвой о транзите газа в Европу. По словам чиновницы, Киев сделает все возможное, чтобы заключить с Россией новое соглашение по газу, передает RT со ссылкой на «Укринформ».

Однако Киев со своими западными партнерами разработал и «план Б» на случай кризиса в переговорах.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года продолжится в случае, если Киев подойдет к вопросу прагматично.

