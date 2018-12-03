Оставил без ответа. Порошенко пожаловался на невнимание Путина

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Президент Украины вновь рассказал журналистам, как пытался инициировать прямые переговоры с Россией после инцидента в Керченском проливе.

Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на отказ главы России Владимира Путина обсудить ситуацию в Керченском проливе по телефону. По его словам, РФ был направлен запрос на проведение переговоров, причём предлагалось использовать разные форматы, в том числе с привлечением партнёров из США и нормандской четвёрки. Однако, как утверждает Порошенко, ответа до сих пор не последовало, сообщает France24.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», - заверил Порошенко.

С такой же жалобой президент Незалежной выступал 27 ноября. А через два дня после этого командующий ВМС Украины Игорь Воронченко призвал закрыть Босфор для прохождения военных кораблей из РФ якобы из-за агрессии России в Керченском проливе. В свою очередь,в эфире заверил , что Анкара не пойдёт на такой шаг.

«Турция не откликнется на такой призыв. Режим черноморских проливов регулируется старейшим международным соглашением в мире – Конвенцией Монтрё. Черное море никогда не было внутренним морем Турции, это были всегда международным морским объектом. В Азовском море - внутреннем - действовали другие правила», - подчеркнул тюрколог.

Тем временем всех моряков, которые находились на украинских кораблях, нарушивших территориальные воды РФ перевели в СИЗО Москвы. Как пояснил в эфире НСН генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов, на такой шаг Россия пошла, чтобы снизить напряжённость.

«Нахождение офицеров в Симферополе определённым образом является провоцирующим фактором. Несмотря на то, что мы можем исключить силовой вариант их освобождения, тем не менее, их пребывание там может создавать определённую турбулентность среди украинцев, которые туда приезжают, чтобы поддержать. Это снижает внешнюю напряжённость», - отметил генерал-майор ФСБ.

Напомним, 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу. Сейчас моряки, находившиеся на судах, арестованы. Украина обвинила Россию в агрессии из-за инцидента. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отменил запланированную на саммит G20 встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Однако им удалось «на ногах» обсудить инцидент.