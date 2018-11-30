Генерал-майор ФСБ рассказал, зачем украинских моряков перевели в Москву

Член Совета по внешней оборонной политике в эфире НСН отметил, что нахождение военнослужащих в Симферополе будет провоцировать их соотечественников.

Члены экипажа трёх украинских кораблей, которые задержаны в Керченском проливе, переведены из СИЗО Симферополя в Москву. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. По её словам, на сегодняшний день ни одного арестованного в СИЗО Симферополя нет. Она также отметила, что делом занимается группа следователей на самом высоком уровне, сообщают РИА Новости. В настоящий момент большая часть моряков находится в СИЗО «Лефортово», ещё троих отправили в больницу «Матросской тишины», сообщает «Дождь».

Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов в эфире НСН пояснил, что нахождение моряков в Симферополе провоцировало бы граждан Украины, которые приезжают в Крым.

«Нахождение офицеров в Симферополе определённым образом является провоцирующим фактором. Несмотря на то, что мы можем исключить силовой вариант их освобождения, тем не менее, их пребывание там может создавать определённую турбулентность среди украинцев, которые туда приезжают, чтобы поддержать. Это снижает внешнюю напряжённость», - утверждает генерал-майор ФСБ в запасе.

По словам Александра Михайлова, моряки обладают большим объёмом информации, который требует подробного изучения.

«Речь идёт всё-таки об офицерах. Степень их ответственности выше, чем у матросов. Эти офицеры являются не организаторами, а исполнителями этой провокации. Следовательно, они располагают большим объёмом информации и требуют более внимательного рассмотрения для того, чтобы вынести по ним и по ситуации соответствующее решение», - отметил собеседник НСН.

При этом Александр Михайлов подчеркнул, что расследование этого дела требует высокой квалификации.

«Я считаю, что это совершенно правильное решение. Дело в отношении офицеров, безусловно, требует большей и высокой квалификации со стороны следователей. Мы даже многих коррупционеров из субъектов РФ тоже переводим в “Лефортово” для расследования дела уже на московской базе», - напомнил Михайлов.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля задержали в Керченском проливе. Они не подчинились требованию пограничников РФ остановиться, поэтому российской стороне пришлось применить оружие. В результате трое украинских военнослужащих были ранены, но им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас все моряки, которые находились на кораблях, арестованы.