Эксперт: Вслед за Босфором, Украина может замахнуться и на Байкал

Тюрколог Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что Турция не ответит на призыв Украины закрыть Босфор для российских кораблей.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко призвал мировое сообщество закрыть черноморский пролив Босфор для российских военных кораблей из-за инцидента Керченском проливе.

Именно так Украина накажет Россию за задержание трех кораблей, считает военачальник. Воронченко уверен, что мировые лидеры признают факт российской агрессии в отношении Киева.

Напомним, три морских борта незаконно зашли в территориальные воды России. Когда предупреждения Погранслужбы ФСБ РФ остались без внимания, корабли были задержаны.

Владимир Путин, оценивая произошедшее, отметил законность действий российских пограничников и заявил, что вся эта история понадобилась президенту Порошенко, явно беспокоящемуся о своем низком электоральном рейтинге в преддверии президентских выборов в марте 2019 года.

в эфирепохвалил «усилия» украинских чиновников в деле создания негативного имиджа России.

«Турция не откликнется на такой призыв. Режим черноморских проливов регулируется старейшим международным соглашением в мире – Конвенцией Монтрё. Черное море никогда не было внутренним морем Турции, это были всегда международным морским объектом. В Азовском море - внутреннем - действовали другие правила. Это повод – сдать некие юридические морские прецеденты. Это оружие в руках стран, которые не готовы воевать. Они прибегают либо к санкциям, либо к таким заявлениям», - пояснил специалист.Согласно вышеупомянутой конвенции Монтре от 1936 г. о статусе черноморских проливов, над проливами Босфор и Дарданеллы восстановлен суверенитет Турции. Но торговые суда всех стран сохраняют свободу прохода через них, и в мирное, и в военное время. Черноморские державы, к которым, конечно, относится и Россия, могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления властей Турции.

«Понятно, что нормы эти устарели, но они действуют. Давайте завтра Россия заявит, что Мексиканский залив является международными водами. И тут же найдется много стран, которые подтвердят. Но страна, которая реально владеет этими территориальными водами, пошлет их всех подальше! Можно и Байкал объявить международными водами, Ладожское озеро! Пытаясь раздать всем сестрам по серьгам после Второй мировой войны, державы пошли на формальные уступки в области международного морского или воздушного права, думая, что им никто и пользоваться не будут. Но ни тут-то было. Сейчас вот украинские дипломаты нашли лазейку… Молодцы – ребята, на попе ровно не сидят», - «похвалил» официальный Киев

На этой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону Керченский инцидент. Эрдоган предлагал посредничество Анкары при урегулировании конфликта. А МИД Турции опубликовал заявление, в котором призвал Москву и Киев избегать необдуманных шагов, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки и обострению российско-украинских отношений.