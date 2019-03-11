Где ждут Порошенко? Депутаты Рады называют места побега президента Украины

Петр Порошенко ФОТО: flickr

Политическая элита уверена в побеге Порошенко из страны после выборов. Украинские политологи в эфире НСН предлагают не делать скоропалительных выводов.

Экс-соратник Петра Порошенко депутат Верховной рады Сергей Лещенко назвал места для возможного побега президента Украины после выборов 31 марта.

По мнению парламентария, если действующий глава государства не сможет одержать победу (а скорее всего, это будет именно так), то возникнет «огромный запрос на его наказание».

В этом случае Порошенко остается только бежать из страны. Лещенко утверждает, что глава государства владеет недвижимостью в Испании. А значит, именно эта страна станет самым вероятным выбором политика.

Также он может отправиться на ПМЖ в Молдавию, «где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк».

Напомним, что это не первое подобное высказывание политической элиты Украины относительно будущего Порошенко. Так в конце прошлой недели экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой рассказал о готовящемся побеге действующего президента. Одной из ключевых причин, по его мнению, станет общение участника президентской Владимира Зеленского посадить Порошенко в тюрьму в случае своей победы на выборах.

рассказало своей уверенности в будущем побеге Петра Алексеевича из страны.

«Виктор Янукович … хорошо в Москве живет. Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца. Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», - заявил политолог.

Но пока значительная часть политической элиты Украины предполагает, куда после выборов сбежит Порошенко,в интервьюотметил, что вопрос поражения на выборах остается открытым.

«У него в руках еще столько козырей, что можно только спорить о том, какой следующий козырь он достанет», — заявил глава фонда «Украинская политика».

Напомним, выборы на Украине намечены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, последние месяцы в гонке лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Рейтинг Петра Порошенко составляет около 20 процентов.

Об усталости Европы от Киева и от всего происходящего в стране заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Юрий Бойко .

В интервью телеканалу «112 Украина» он пояснил, что Европа «не может бросить Украину, и вынуждена ее тащить как чемодан без ручки».

Однако, подчеркнул депутат, ситуация может измениться после президентских выборов.

«Самое главное — избежать какого-либо переворота», — резюмировал Бойко.