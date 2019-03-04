Политолог объяснил пятилитровую бутыль Порошенко предвыборной игрой без правил

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Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал НСН, зачем президенту Петру Порошенко принесли во время заседания пятилитровую бутыль.

Пользователи сети посмеялись над пятилитровой бутылью, стоявшей у ног президента Украины Петра Порошенко во время заседания Совета регионального развития Одесской области, сообщает Страна.ua. Часть комментаторов предположила, что украинскому лидеру потребовалось столько воды из-за сильного похмелья. По другой версии, в емкости был налит чистый спирт. Один из интернет-пользователей уверяет, что Порошенко «воду заряжает».

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН пояснил, что к любому действию Петра Порошенко, даже незначительному, приковано внимание в связи с идущей в стране президентской избирательной кампанией.

«Идут выборы и в ходе них все возможно. Порошенко неоднократно становился героем мемов, коллажей», — отметил политолог.

Ни один из кандидатов не упустит возможность критики в адрес соперника, нередко используя запрещенные приемы.

«Команда Порошенко не отстает от аналогичных ударов ниже пояса своих оппонентов. Можно вспомнить мультфильмы, которые продуцирует канал «Прямой», где в неприглядном виде выставляется Тимошенко и другие кандидаты. Так что идут бои без правил. Высмеиваются болезни, пороки или какие-то недостатки кандидата», — считает Бондаренко.

В последнее время Порошенко все чаще оказывается в центре скандалов, однако, это не говорит о его досрочном проигрыше на выборах, считает Бондаренко.

«Ни в коем случае! У него в руках еще столько козырей, что можно только спорить о том, какой следующий козырь он достанет», — заявил глава фонда «Украинская политика».

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН о давнем пристрастии президента Украины к алкоголю.