Экс-советник президента заявил об угрозе ядерной войны из-за ареста украинских моряков

Бывший советник президента Леонида Кучмы в эфире НСН посчитал правильной инициативу обмена задержанных моряков на главу ВМС Украины.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что готов сидеть в российской тюрьме вместо арестованных моряков. По его словам, у него «разрывается сердце», когда он видит солдат, которых якобы противозаконно удерживают в РФ, сообщает Bild. Напомним, их арестовали из-за незаконного пересечения границы на украинских кораблях.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН посчитал инициативу Воронченко правильным поступком.

«Я считаю, что моряки – это военнопленные. Командир должен брать на себя ответственность за своих воинов. Если он знал, что это будет, понимал последствия и готов это сделать (сесть в тюрьму вместо моряков – примечание НСН), то, я думаю, это правильный поступок. В принципе, так можно поступать, такие случаи известны из практики», - утверждает политолог.

По словам Олега Соскина, военнослужащих Украины нужно выпустить до Рождества.

«Чем дольше они будут находиться в тюрьме, тем хуже для руководства РФ с точки зрения всей мировой ситуации. Для России это потеря имиджа, мирового авторитета и усиление конфликтности. Я не раз говорил, что их надо просто выпустить, чтобы не было взрывоопасной ситуации, грозящей евразийской войной с переходом в ядерную», - заключил в эфире НСН Соскин.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров ранее в эфире НСН посчитал предложение Воронченко популизмом чистой воды.

Напомним, ранее член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что моряков нельзя считать военнопленными, поскольку между Россией и Украиной нет войны.