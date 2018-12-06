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В Совфеде не поверили желанию главы ВМС Украины заменить арестованных моряков

6 Декабря 2018 в 10:53
В Совфеде не поверили желанию главы ВМС Украины заменить арестованных моряков

Сенатор в эфире НСН отметил, что в мире не принята практика обмена задержанных на других людей.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о готовности сесть в российскую тюрьму вместо украинских моряков, которых арестовали из-за нарушения госграницы. Об этом он заявил в интервью таблоиду Bild. По его словам, у него «разрывается сердце», когда он видит задержанных соотечественников.

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Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в мире не принято совершать подобный обмен (слушайте аудио).

«Это популизм чистой воды. В мире такое вообще не принято: мы же не заложников взяли. Это когда заложников берут, то можно поменять одного заложника на кого-то другого. А мы взяли людей, которые совершили уголовное преступление. А то, что у него разрывается сердце, а когда он их отправлял с таким заданием, у него сердце не разрывалось? Он не понимал, куда он их отправляет?» - отметил сенатор.

Напомним, 25 ноября были задержаны три украинских судна. Они не остановились по требованию российских пограничников, поэтому для задержания пришлось принять оружие. В настоящий момент члены экипажа украинских кораблей арестованы и находятся в СИЗО Москвы. На Украине инцидент считают агрессией России.

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