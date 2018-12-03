Политолог исключил признание украинских моряков военнопленными

Стремление адвокатов украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива, добиться признания их военнопленными, не имеет никаких перспектив. Об этом на пресс-конференции НСН завил член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Никаких шансов признания задержанных украинских моряков военнопленными нет. Россия не ведёт войну, Украина не ведёт войну с Россией. Если любой гражданин захочет незаконно перейти границу, у него будет точно такой же статус, как у этих военнослужащих ВМС Украины. Их адвокаты проплачены Службой безопасности Украины. По своей сути, это террористическая организация, которая ответственна за тысячи убитых людей в 2014 году, которая до сих пор держит в тюрьмах сотни, если не тысячи политических заключённых», - подчеркнул Марков.

По задумке защиты украинских моряков, в случае признания их военнопленными, против них нельзя будет применить нормы национального законодательства России и нормы международного права. И это будет влиять на их дальнейшее содержание.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин назвал на пресс-конференции НСН политической ошибкой применение силы против украинских кораблей в преддверии оговоренной встречи Путина и Трампа на саммите G20.