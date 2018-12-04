Экс-советник президента Украины сравнил пьяного Порошенко с Ельциным

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин призвал с осторожностью воспринимать решения президента Украины.

В социальных сетях обсуждают не вполне адекватное поведение Петра Порошенко на торжественном открытии экспресса Киев - Борисполь. Судя по кадрам, которые обнародовал телеканал «112 Украина», президент Украины находится в нетрезвом состоянии.

Он невнятно поприветствовал запуск поезда. Чиновники, которые находились за спиной Порошенко, в том числе, глава правительства Владимир Гройсман, встретили такое состояние главы государства улыбками.

О давнем пристрастии президента Украины к алкоголю, а так же о негативных последствиях в эфире НСН рассказал бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

«Проблемы с алкоголем у Порошенко давно есть, это точно. Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться. Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — рассказал политолог.

По его словам, ранее президент Украины старался контролировать свое поведение, в том числе с помощью медицинских вмешательств.

«На эту тему есть разные версии и легенды, что у него оборудована даже специальная машина, которая его везет на работу, что его постоянно накачивают специальными растворами, которые помогают организму функционировать. Но человеческий организм не стальной, он все равно изнашивается. У нас, к сожалению, не принято, чтобы правители проходили полный осмотр, чтобы весь букет заболеваний публиковался, как это делается в других западных странах. У нас привычка прятать болезни осталось еще от коммунизма, а потом, когда человек умирал, становилось видно, что он и жить-то уже не мог с этими болезнями. У Порошенко, как не печально это признавать, подобная ситуация», — посетовал Соскин.

Украинский политолог предположил, что в нынешнем состоянии Пётр Порошенко уже психически не справляется с подавлением алкогольного опьянения и движется в «фазу запойного алкоголика».

«Это, конечно, очень прискорбно, потому что это очень опасно для руководителя страны и для народа. Ведь в этом состоянии могут приниматься совершенно безумные решения. Если моя версия в этом плане верна, и у него развивается алкогольный параноидальный психоз, тогда его последние решения легко объясняются. Мне кажется, что в своем состоянии Порошенко приближается к Ельцину. Пора его уже так и воспринимать», — заключил собеседник НСН.

Напомним, Борис Ельцин занимал пост президента Российской Федерации с 1991 по 1999 года. Употребление первым президентом РФ алкоголя являлось предметом внимания со стороны политиков и мировых СМИ. В вину президенту Борису Ельцину ставилось злоупотребление алкоголем и потеря в связи с этим управления страной.