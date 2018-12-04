Пропагандистский трюк. Дипломат об иске Украины против России

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке в эфире НСН рассказал о целях, которые преследует Киев своими действиями.

Киев собирается подать иск в Международный суд ООН в связи с задержанием российскими пограничниками украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в эфире телеканала ICTV, назвав инцидент в Чёрном море «актом агрессии».

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН заявил, что слвоа Порошенко являются лишь продолжением «русофобской ленты» и никаких реальных действий за ними не последует.

«Это продолжение всей провокационной керченской кампании, после инцидента, направленной против России. То, что Киев заявляет о стремлении подать в Международный суд ООН, это тоже входит в целый ряд подготовленных западом средств по информационной борьбе», — сообщил дипломат.

По его словам, нынешняя ситуация повторяет события 2008 года в Грузии, когда грузинская власть после войны подала в Международный суд на якобы нарушение Россией прав человека в Южной Осетии.

«Это целый ряд таких вот мероприятий, которые еще раз говорят о том, что ведется информационная война против РФ. Поэтому еще один иск будет продолжением этой русофобской ленты. Почерк такой же, как это было в Грузии, потому что инструкторы те же. Сейчас точно те же американские советники сидят в Киеве. Поэтому здесь удивляться нечему. Они непременно предпримут и еще очередной шаг. Здесь главная цель, как можно больше подать информации и привлечь на свою сторону западные государства, которые осудили Россию, за якобы захват украинских судов», — заявил Корчмарь.

При этом дипломат отметил, что на данном этапе в ответных действиях со стороны России нет смысла, так как в первую очередь необходимо дождаться рассмотрения дела в суде.

«Только после решения суда можно будет говорить о каких-то фактах на основании всей собранной информации. В любом случае Киев не сможет ничего доказать суде — у них нет фактов. У нас же факты есть. Таких дел много и все они рассыпаются от отсутствия подтверждения. Это чисто пропагандистский трюк Киева в рамках предвыборной борьбы Порошенко и нагнетании ситуации на Украине», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости усиления границы. В этой связи на время действия военного положения в стране украинские войска будут переброшены к границе с Россией. Кроме того, по сообщению украинского лидера, в этих местах планируется провести сборы с резервом первой очереди.