Экс-премьер Украины уличил власти страны в махинациях со статистикой смертности

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Бывший глава правительства Украины Николай Азаров рассказал НСН, что сокращение численности населения страны провоцируют обнищание, миграция и медицинская реформа.

Население Украины за минувший год сократилось более чем на 233 тысячи человек и по оценке на январь 2019-го составляет около 42 миллионов 153 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины. Кроме того, специалисты фиксируют существенное превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 новорожденных. Также отмечается, что Украине грозит массовая трудовая миграция, из-за чего, по данным ООН, население страны к 2050 году может сократиться на 18%.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что сокращение численности населения страны провоцируют обнищание, миграция и медицинская реформа.

«Для начала нужно отметить, что это далеко не первый сигнал о неблагополучии. Уже пять лет подряд смертность превышает рождаемость примерно на 200 тысяч. Прошлый год поставил рекорд – 234 тысячи. Легко понять, что, умножив на пять, мы получим более миллиона человек – это прямые потери от превышения смертности над рождаемостью», - отметил собеседник НСН.

По словам Николая Азарова, это обусловлено тем, что государственный переворот привёл к обнищанию людей. Естественно, ухудшилась и структура питания населения.

«То, что сейчас происходит в медицине – так называемая медицинская реформа – привело к тому, что 70 тысяч врачей за пять лет уехали из Украины. Закрылись тысячи больниц и поликлиник. Страна практически перешла на получение платных услуг в области здравоохранения. Из этого следует, что человек просто элементарно не может получить медицинскую услугу только потому, что у него нет на это денег. Это тоже очень серьёзный фактор, серьёзно работающий на смертность», - подчеркнул бывший глава правительства Украины.

Но самое главное, с точки зрения демографии, по словам собеседника НСН, это миграция населения. По разным оценкам, из Украины уехало от пяти до семи и даже 10 миллионов человек.

«Если придерживаться статистики тех стран, куда граждане Украины уехали, то можно абсолютно убедительно говорить о пяти миллионах человек. С учётом того, что от Украины отошёл Крым, фактически отошёл Донбасс, ни о каких 42 миллионах речи идти не может: реальная численность населения не превышает 30 миллионов человек. Эта очевидная цифра, которая соответствует уровню потребления хлеба – по сравнению с 2013 годом оно уменьшилось почти в два раза. Если ситуация и дальше будет развиваться таким образом, то к 2015 году Украина потеряет ещё минимум пять миллионов», - предупредил Азаров.

Резюмируя, эксперт заявил, что для того, чтобы ситуация изменилась, необходима смена режима и приход к власти тех людей, которые будут заниматься страной, а не её грабежом.

«Не заниматься обслуживанием интересов «хозяев» - американцев, которым абсолютно наплевать, сколько там миллионов человек на Украине. Для «пушечного мяса» хватит и десяти миллионов», - заключил он.

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В беседе с НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко оказался в гуще событий на Майдане, ему пришлось бы менять штаны.