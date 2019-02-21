«Есть клиническая болезнь, а есть Климкин». Политолог о «более украинском» Крыме

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко опроверг высказывание главы МИДа Украины об украинизации российского полуострова.

Крым с 2014 года «стал более украинским», чем был до этого. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он полагает, что когда полуостров был в составе Украины, то он был «недостаточно украинским» и из-за этого Киев заплатил «сверхвысокую цену». Министр добавил, что эту, по его мнению, направленность полуострова в сторону Украины необходимо «довести до конца».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как у главы украинского МИДа получились такие умопостроения.

«Это же Климкин! Знаете, есть клиническая болезнь, а есть Климкин. Он вообще очень много выступает и говорит не то, что есть, а то, что он хочет сказать. Даже, если ему указать на то, что он не прав, то он обидится и не признает этого. Но, если говорить честно, то Климкин просто на просто признал, что украинская власть потеряла Крым. Это факт. На сегодняшний же момент, из той публичной информации, которая есть в доступе, я вижу, что Крым стал значительно антиукраинским. Потому что все, что сделали Климкин и Порошенко, практически сыграло на руку нагнетанию антиукраинской истерии в Крыму», — уверен политолог.

По его словам, «украинским» Крым мог бы быть в случае определенных действий со стороны власти Украины, которые они не сделали. В частности политолог напомнил про прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом и других антироссийских мерах.

«Вот если бы сделали все, то Крым бы был проукраинский. Тогда бы не было нагнетания истерики, не было бы антироссийских настроений. Тогда бы жители Крыма спокойно ездили бы на Украину и наоборот», — заключил Охрименко.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основании референдума, проведённого на полуострове. Во время голосования большая часть жителей республики (96%) высказалась за её вхождение в состав РФ.