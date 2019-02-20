Экс-советник президента: Трус Порошенко лжёт о Майдане

Украинский политолог заявил НСН, что президент Украины лжет, когда говорит, что «лично выносил» тела погибших.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как «лично выносил» тела погибших во время событий на Майдане. По его словам, пять лет назад на его глазах ранили одиннадцать человек, а затем он выносил тела погибших к Дому офицеров. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном событиям тех дней. Видеозапись опубликована в YouTube.

В эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко оказался в гуще событий на Майдане, ему пришлось бы менять штаны (слушайте аудио).

«Не участвовал он ни в каких столкновениях. Многие говорили, что Порошенко присоединился, когда уже была понятно, что Янукович будет уходить. Он опять лжет, потому что не было того, что он рассказывает. Еще бы Порошенко в боях участвовал! Да он бы со страху там под себя наделал», — сказал политолог.Напомним, что в результате госпереворота, который произошел на Украине пять лет назад, Виктор Янукович, отстраненный от поста президента Верховной Радой, был вынужден покинуть страну. Парламент затем назначил новые выборы главы Украины, в которых победил Петр Порошенко.