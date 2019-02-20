Среда
20 февраля
USD 66.2
EUR 74.82
Украина

Экс-советник президента: Трус Порошенко лжёт о Майдане

20 Февраля 2019 в 09:53
Экс-советник президента: Трус Порошенко лжёт о Майдане

Украинский политолог заявил НСН, что президент Украины лжет, когда говорит, что «лично выносил» тела погибших.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как «лично выносил» тела погибших во время событий на Майдане. По его словам, пять лет назад на его глазах ранили одиннадцать человек, а затем он выносил тела погибших к Дому офицеров. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном событиям тех дней. Видеозапись опубликована в YouTube.

В эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко оказался в гуще событий на Майдане, ему пришлось бы менять штаны (слушайте аудио).

Порошенко и 43 других кандидата. Мошенничество началось на старте
«Не участвовал он ни в каких столкновениях. Многие говорили, что Порошенко присоединился, когда уже была понятно, что Янукович будет уходить. Он опять лжет, потому что не было того, что он рассказывает. Еще бы Порошенко в боях участвовал! Да он бы со страху там под себя наделал», — сказал политолог.

Напомним, что в результате госпереворота, который произошел на Украине пять лет назад, Виктор Янукович, отстраненный от поста президента Верховной Радой, был вынужден покинуть страну. Парламент затем назначил новые выборы главы Украины, в которых победил Петр Порошенко.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.