Экс-депутат Рады не поверил словам Зеленского о защите русского языка

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов в эфире НСН усомнился в искренности намерений кандидата в президенты страны.

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка, сообщает агентство «Украинские новости». Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом шоумен подчеркнул, что, согласно Конституции, государственным языком в стране является украинский.

Обсуждая с НСН заявление Зеленского, депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров усомнился в его искренности.

«Я лично таким заявлениям не доверяю, потому что каждый из пяти президентов об этом говорил и каждый из пяти президентов довел страну до того, что сегодня запрещают людям говорить на русском языке. Первый президент Украины Кравчук обращался к русскоязычным «уважаемые соотечественники» и рассказывал, что не будет ущемлять русский язык, что 12 миллионов русскоговорящих не будут чувствовать себя чужими. То же самое говорил Кучма. То же самое говорил Ющенко, когда баллотировался. То же самое говорил Янукович даже вплоть до введения второго русского языка», — напомнил Спиридон Килинкаров.

По его словам, говоря о защите русского языка, Зеленский выражает не свои мысли, тем более намерения, а транслирует идеи политтехнологов для победы на грядущих выборах президента Украины.«То, что говорит Зеленский с политтехнологической точки зрения, для получения поддержки электората звучит правильно. С точки зрения практической реализации, я думаю, что у него это не будет никогда стоять в приоритете. Он, по всей видимости, чисто технологически пытается заручиться поддержкой жителей юго-восточных регионов в период президентской кампании. У меня вызывает большие сомнения искренность его намерений. Человек, на мой взгляд, до настоящего момента еще не стал политиком. Просто он идет в фарватере политтехнологий. Это не его мысли и не его идеи. Это идеи, которые ему продиктованы политтехнологами для достижения определенной конкретной цели в конкретно данный момент», — пояснил экс-депутат Рады.Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Согласно данным соцопросов, опубликованных в минувший вторник, за Владимира Зеленского на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 34% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко — 14,22%, а за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,9%.