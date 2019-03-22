«Не надо давить!»: Зеленский против притеснения русского языка

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на агентство «Украинские новости». Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом, как сообщает Газета.ру, шоумен подчеркнул, что, согласно Конституции, украинский является в стране государственным языком.

Владимир Зеленский также добавил, что его дети «спокойно переводят с украинского на русский».

Как напоминает Ura.ru, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Согласно данным соцопросов, опубликованных в минувший вторник, за Владимира Зеленского на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 34% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко — 14,22%, а за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,9%.

Ранее Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире телеканала «1+1», заявил, что не считает действующего главу государства своим главным конкурентом на выборах, пишет «Свободная пресса».

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН назвал этот результат не заслугой Зеленского, а неуспехом других кандидатов на пост президента.