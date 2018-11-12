Экономист: Никто, кроме России, не спасет Украину от топливного коллапса

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что Киев скорее переплатит за якобы энергетическую независимость от РФ, чем услышит украинский народ.

В случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс, который продлится до полугода, заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в беседе с ИА «Обозреватель». По его словам, на Россию приходится почти 60 процентов импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка нефтепродуктов.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что Киев мог бы найти альтернативных поставщиков или, по крайней мере, создать видимость этого, но экономику страны это не спасет.

«Конечно, Украина может найти альтернативных поставщиков. Она и так делает вид. Допустим, с тем же газом, делает вид, что покупает его в Европе, переплачивая европейцам за посредничество. Она, конечно, может покупать уголь и в южной Африке, и в США, но объемы этих поставок все равно не способны компенсировать потребности украинской экономики, даже с таким падением уровня производства в сравнении с 2013 годом», — отметил Дудчак.

Тем не менее, позиция нынешней украинской власти такова, что она будет изображать энергетическую независимость, закрывая глаза на интересы населения, добавил политолог.

«Украина переплачивает за то, что она изображает якобы энергетическую независимость, хотя зачем делать вид и зачем называть зависимостью просто нормальное сотрудничество. Это беда нынешнего украинского руководства, что оно нормальные партнерские дружеские отношения называет зависимостью. Дело в том, что украинское производство будет нерентабельным. Оно и так сейчас находится в тяжелом положении и нерентабельно, хотя бы из-за того, что химпром, сельское хозяйство, металлургия страдают от того, что получают энергоносители по завышенным тарифам исключительно из-за политики украинского руководства. Если бы выстраивали нормальные отношения в интересах производителя, в интересах украинского народа, сэкономить могли бы больше, и люди жили бы не так уж бедно, но, к сожалению, это вписывается в политику этой власти. Она выполняет поставленные перед ними задачи, не забывая о своих экономических интересах. Работает, по сути, на зарубежных покровителей», — резюмировал собеседникНапомним, с 1 ноября цены на газ для населения Украины выросли на 23,5%, причём в последующие 14 месяцев рост тарифов ожидается ещё дважды. Позже депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал появившуюся инициативу моратория на повышение цен на газ. По его словам, населению всё равно придётся платить в полном объёме.