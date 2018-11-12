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Украине предсказали топливный коллапс в случае прекращения поставок из РФ

12 Ноября 2018 в 07:32
Украине предсказали топливный коллапс в случае прекращения поставок из РФ

В случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс, который продлится до полугода, заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в беседе с ИА «Обозреватель». Он подчеркнул, что спрогнозировать рост цен на нефтепродукты в таком случае сложно.

По словам эксперта, на Россию приходится почти 60 процентов импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка, сообщает Ura.ru. 

Корольчук добавил, что Россия не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину из-за потери доходов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. По его словам, поставщики будут все равно продавать топливо по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят. Пинзеник в этой связи предложил «запретить зиму». Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН обвинил Киев в том, что он за требованиями международных организаций маскируют собственную выгоду.

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