«Клоунада чистой воды». «План «Б» по «Северному потоку-2» насмешил экспертов

РИА Новости

Эксперт в области энергетики Александр Фролов в эфире НСН оценил украинский «план «Б», задействованный в связи с реализацией «Северного потока-2».

Заявление главного исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о начале реализации «плана «Б» в связи со строительством российского газопровода «Северный поток-2», выглядит смешно и больше похоже на «клоунаду». Такую оценку дал в эфире НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Эти заявления выглядят чистой воды клоунадой и попыткой увести разговор в сторону от реально важной проблемы. План «А» - это остановка строительства «Северного потока-2». Коболеву с Витренко на протяжении последнего года задавали вопрос, что будет, если Россия все-таки построит газопровод? Первое, Украина потеряет деньги в размере от 2,5 до 3 млрд долларов в год, что для нее весьма внушительно, тем более, что не так много у Киева осталось возможностей получать валюту после «революции достоинства». Второй момент, это поставки газа населению. Система работает таким образом, что без давления в магистральных трубах, по которым идет транзитный газ, будет тяжело обеспечивать поставки газа значительной части населения. Особенно тем, кто находится далеко от собственных центров газодобычи на Украине. То есть, значительная часть населения окажется в ситуации, когда им не смогут поставить газ. Нетрудно понять, что реально важной проблемой являются не деньги, на которых помешаны Коболев и Витренко, а обеспечение поставок газа населению в случае снижения транзита до объема 20-30 млрд кубов в год», - заявил собеседник агентства.

Фролов отметил, что сумма исковых требований «плана «Б» подозрительно похожа на ту, что была указана ранее в другом иске «Нафтогаза».

«В транзитном иске «Нафтогаза», который был рассмотрен Стокгольмским арбитрежем в феврале этого года, было две составляющие. Украина хотела получить компенсацию за недостаточные объемы прокачки газа и взыскать с «Газпрома» недополученные средства из-за слишком низких тарифов на прокачку газа. Компенсация за «низкие тарифы» составляла больше 11 млрд долларов. Если часть, касающаяся объемов прокачки, была арбитражем удовлетворена, то часть, которая касалась тарифа на прокачку, арбитраж отклонил. В «плане «Б» фактически опять всплыла тема компенсаций по тарифам за прокачку. Сумма исковых требований подозрительным образом напоминает ту, которая была отклонена в феврале текущего года», - сказал эксперт.

По мнению Александра Фролова, перспективы этого иска выглядят весьма сомнительными. Норма закона, к которой апеллирует руководство «Нафтогаза», распространяется только на государства, входящие в Евросоюз, и только в том случае, если заключенные контракты по тем или иным причинам были сорваны государствами.

«Украина же хочет получить компенсацию по контракту, который, скорее всего, не будет подписан! Поэтому к перспективам этого иска я отношусь с большим сомнением, во всяком случае, как они сами мотивируют его: «Мы недополучим прибыль, которую нам должны компенсировать». Это сумасшедший дом! У них в руках инфраструктура, от которой зависит не толщина чьего-то кармана или кошелька, а жизнь и физическое существование тысяч людей. На Украине зимой хоть и теплее, чем в России, но все равно холодно. А Коболев и Витренко думаю только про бабло, потому что попросту не видят своего будущего в «Нафтогазе» после марта 2019 года. Они уже сидят на чемоданах и выводят деньги в офшоры. Они уже внутренне мигрировали», - заключил Александр Фролов.

О том, что у Киева есть «план «Б» на случай запуска «Северного потока-2», Юрий Витренко заявлял в начале октября. Он отмечал, что Украина подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа. При этом от подчеркивал, что лучшим вариантом для Киева является сохранение российского транзита.