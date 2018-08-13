В критике лозунга «Слава Украине!» увидели сионистский заговор

Экс-советник президента Украины рассказал НСН, почему депутат Рады Рабинович выступил против лозунга.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, страна находится на недостойном этих слов уровне, а «патриотизм» украинских властей, скандирующих этот лозунг, подлежит сомнению. Рабинович добавил, что будет рад говорить эти слова «в процветающей сильной державе».
Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН высказал предположение, что деятельность Рабиновича направлена на подрыв украинской государственности в пользу израильского государства.
«Циркулирует такая точка зрения, что Рабинович – член Хабада, хасидской секты. Он один из тех, кто очень жестко продвигает приход так называемого израильского машиаха. Вместе с Левиным и (Игорем) Коломойским он профинансировал золотую менору, которая стоит у Стены плача. Что все-таки он — гражданин Израиля и что его деятельность направлена на подрыв украинской государственности. Один из коренных фундаментальных элементов украинской государственности — это, конечно, украинская армия. Естественно, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" фактически означает формирование очень серьезного украинского национального доминирования среди коренных атрибутов государства, каковым является армия. Естественно, что Хабаду и сионистам это не надо. Поэтому он [Рабинович], так сказать, отрабатывает свои сребреники», — рассказал Соскин.
«Если брать маленькие города, провинции, села, западную, центральную, северную Украину, то этот лозунг уже полностью становится приветствием, везде используется. Но он идет дальше, уже захватил Днепропетровск, частично Харьков. Он распространяется очень быстро. Слава богу, что нет второй его части. Там же дальше идет "Слава нации! Смерть врагам!". Вот если добавится еще вторая часть приветствия, тогда уже будет похуже многим», — предупредил собеседник НСН.
Напомним, в начале августа президент Украины Пётр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине! Героям слава!» вместо советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!». Новое приветствие планируется использовать во время киевского парада в честь Дня независимости 24 августа, сообщает RT.