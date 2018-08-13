В критике лозунга «Слава Украине!» увидели сионистский заговор

Экс-советник президента Украины рассказал НСН, почему депутат Рады Рабинович выступил против лозунга.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, страна находится на недостойном этих слов уровне, а «патриотизм» украинских властей, скандирующих этот лозунг, подлежит сомнению. Рабинович добавил, что будет рад говорить эти слова «в процветающей сильной державе».

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН высказал предположение, что деятельность Рабиновича направлена на подрыв украинской государственности в пользу израильского государства.

«Циркулирует такая точка зрения, что Рабинович – член Хабада, хасидской секты. Он один из тех, кто очень жестко продвигает приход так называемого израильского машиаха. Вместе с Левиным и (Игорем) Коломойским он профинансировал золотую менору, которая стоит у Стены плача. Что все-таки он — гражданин Израиля и что его деятельность направлена на подрыв украинской государственности. Один из коренных фундаментальных элементов украинской государственности — это, конечно, украинская армия. Естественно, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" фактически означает формирование очень серьезного украинского национального доминирования среди коренных атрибутов государства, каковым является армия. Естественно, что Хабаду и сионистам это не надо. Поэтому он [Рабинович], так сказать, отрабатывает свои сребреники», — рассказал Соскин.