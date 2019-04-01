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Царев ответил Стрелкову на обвинения в дезертирстве

1 Апреля 2019 в 17:47
Царев ответил Стрелкову на обвинения в дезертирстве
Политик в эфире НСН рассказал, что на Стрелкова не обижается.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) обвинил экс-спикера парламента Новороссии Олега Царёва в том, что тот покинул Донбасс по первому зову из Москвы.

Олег Царёв в эфире НСН признался, что на Стрелкова не обижается, хотя он и не тот, кто имеет права обвинять.

«У нас многие уехали. Игорь мог бы кого-то обвинять, если бы он остался после того, как ему сказали уехать. Я очень хорошо отношусь к Игорю, желаю ему всяческих политических побед. Я хорошо знаю его супругу – мы познакомились в Донецке. Я с ней познакомился раньше, чем Игорь. Я не вижу здесь ничего плохого и нечего обидного. Да, я уехал из Донбасса. Я изначально себя не позиционировал как донецкого, луганского политика», - сказал он.

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Возвращаться на родину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского политик не намерен.

«Многие мои друзья – политэмигранты планируют возвращаться на Украину после президентских выборов. К сожалению, для меня это, наверное, невозможно. Как мне говорят «Ты, Олег, пошел ва-банк, занял четкую, определенную позицию». Поэтому для меня возвращение в Украину, наверное, невозможно», - посетовал он.

Ранее, Царёв в эфире НСН рассказал о возможности возвращения Донбасса в состав Украины в случае победы Зеленского на президентских выборах.

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