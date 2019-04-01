Стрелков: Царёв бежал из Новороссии по приказу Москвы

ФОТО: Олег Царёв // НСН

Экс-министр обороны ДНР рассказал в пресс-центре НСН, почему экс-спикер парламента Новороссии отказался от президентских амбиций.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в пресс-центре НСН обвинил экс-спикера парламента Новороссии Олега Царёва в том, что тот покинул Донбасс по первому зову из Москвы. По его словам, сейчас бывший политик не играет никакой роли в истории республик.

«У Царёва в своё время были на 14-м этаже собственные апартаменты в Донецке, но я его уже не застал, когда из Славянска приехали. Потом он уехал в Москву на консультации, и больше его никто не видел. Тогда он позиционировался как будущий президент Новороссии. Сказали человеку уехать, он уехал. Такая у него была планида. Никакого значения он с тех пор не имеет. Долгое время он молчал, видимо, ему говорили молчать. Он в надежде на что-то это делал. Сейчас не надеется, поэтому говорит снова», — заметил Стрелков.

Добавим, в эфире НСН ранее Олег Царёв оценил шансы на возвращение Донбасса в состав Украины в случае победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского. Напомним, Зеленский лидирует в первом туре предвыборной гонки, второй тур назначен на 21 апреля.