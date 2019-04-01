Стрелков: Главы ДНР и ЛНР — статисты и марионетки

Экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что главы республик будут договариваться с Киевом так, как им скажут в Кремле.

В случае смены власти на Украине после второго тура выборов ситуацию в Донбассе будут улаживать с новым руководством Киева не главы непризнанных республик, убеждён бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). В пресс-центре НСН он назвал их марионетками Кремля.

«Если им дадут команду из Кремля, то они, конечно, договорятся. Они для этого и поставлены, чтобы выполнять все распоряжения. Это ничтожество Денис Пушилин (глава ДНР — прим. НСН), который, извините, на самом деле в республике ничем и не управляет, выполнит любое указание, которое ему поступит. Прикажут сдаться — пойдёт сдаваться, прикажут воевать — будет воевать. Хотя, сам-то он, конечно, воевать не будет, и приказы его выполнять тоже никто не будет. Подчёркиваю, даже относительно нынешние руководители республик не являются субъектами политики. Это статисты, марионетки», — заявил экс-министр обороны ДНР.

Ранее в эфире НСН он высказался по поводу шансов на победу во втором туре выборов президента Украины действующего главы государства. Также Стрелков объяснил НСН, как будет меняться политика Украины в отношении Донбасса в случае победы Владимира Зеленского. Напомним, второй тур выборов пройдёт 21 апреля.